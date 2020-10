Van den Brom baalt bij Utrecht: ’Door het net heen die bal’

„We moeten echt zakelijker gaan worden”, zei de coach tegenover Fox Sports. „Dit soort statistieken zijn bizar. Het is hetzelfde als de wedstrijd tegen VVV (die eveneens in 1-1 eindigde, red.). Veel kansen, veel mogelijkheden, veel mogelijkheden op een kans. Het geluk is ook niet echt met ons.”

Fout keeper

Door een treffer van Henk Veerman keek FC Utrecht al na vier minuten tegen een achterstand aan. „Zelf maken we ze niet, en aan de andere kant krijgen we ze te makkelijk tegen. Dit was een fout van de keeper, simpel”, zei Van den Brom over het mistasten van doelman Maarten Paes, die vorige week tegen RKC Waalwijk ook al de mist in ging.

„Over de inzet en het spel kun je niet ontevreden zijn, maar wel over het feit dat je niet wint”, vervolgde Van den Brom. „We belonen onszelf gewoon niet. Sommige kansen kun je niet mooier krijgen. Het gaat mij er dan ook om: wat doen we er aan om nou écht te willen scoren. Natuurlijk snap ik dat we alles mooi willen uitvoetballen, en dat is ook goed. Maar af en toe denk ik: man, ros die bal nou gewoon door het net heen.”

