Labyad klaar voor rentree bij Ajax

De aanvaller liep november vorig jaar tijdens een uitwedstrijd tegen Lille in de Champions League een scheurtje in een meniscus op. Inmiddels is Labyad van die blessure volledig hersteld.

„Het gaat heel goed. Ik train sinds anderhalve week weer volledig mee met het elftal. Ik heb helemaal geen last meer”, aldus Labyad tegen Ajax TV. „Het is nu een kwestie van veel ritme opdoen op de trainingen. En er zullen ongetwijfeld wel wat oefenwedstrijden geregeld worden.”

De Eredivisie ligt vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus tot eind maart stil. Mocht de competitie daarna worden hervat, speelt Ajax zondag 5 april tegen PEC Zwolle de eerstvolgende wedstrijd.