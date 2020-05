Onbegrip politicus over verder trainen Köln na drie coronagevallen

Karl Lauterbach, politicus en professor in de gezondheidskunde, snapt er niets van dat de rest van de selectie van FC Köln gewoon verder traint. „Wie met COVID-19 traint, riskeert schade aan longen, hart en nieren”, weet hij. „Het verbaast me dat spelers dit toestaan. Voetbal moet een voorbeeld geven en geen broodspelletje zijn.”

De clubs in de Bundesliga hopen over twee of drie weken de onderbroken competitie zonder publiek te hervatten. 1. FC Köln staat tiende in de hoogste Duitse voetbalklasse.

"De hele samenleving zucht onder de coronacrisis en de clubs willen snel weer gaan voetballen. Zo geef je wel een heel slecht signaal af"

Tim Meyer, arts van de Duitse voetbalbond, is nog steeds positief over een snelle herstart. „We zijn ervan overtuigd dat we spelers in staat kunnen stellen hun beroep uit te oefenen met de best mogelijke bescherming tegen infectie”, stelt hij.

Kevin Kühnert, politicus van de SPD, snapt dat de beste Duitse voetbalclubs veel inkomsten missen nu de Bundesliga stilligt. „Maar nu hervatten kost denk ik veel meer. Dan heb je een enorm imagoschade”, zegt hij. „De hele samenleving zucht onder de coronacrisis en de clubs willen snel weer gaan voetballen. Zo geef je wel een heel slecht signaal af.”