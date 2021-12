Ajax rekent eenvoudig af met Fortuna Sittard

Ajax heeft nu al voor de zevende keer dit seizoen met 5-0 gewonnen in de Eredivisie. Een bijzondere reeks: twee keer Fortuna, NEC, Vitesse, Willem II, RKC en PSV werden met 5-0 verslagen.

Het was in de Johan Cruijff ArenA een strijd tussen de meest scorende ploeg van de Eredivisie (Ajax) en het team met de meeste tegengoals (Fortuna). Op basis daarvan beloofde het geen lastige avond te worden voor Ajax, dat aanvallend op oorlogssterkte was, maar wel enkele belangrijke defensieve krachten miste.

In vergelijking met de gewonnen Klassieker ontbraken Lisandro Martinez en Edson Alvarez bij Ajax. Beide Latino’s zaten met een Ajax-kerstmuts diep over de oren getrokken op de tribune. Hun vervangers waren Davy Klaassen en Devyne Rensch, zodat Ajax met maar liefst acht Nederlanders aan de aftrap verscheen.

Daley Blind opent de score in de lege Johan Cruijff ArenA. Ⓒ ANP/HH

Bij Fortuna Sittard, dat met een zege op PEC Zwolle en gelijkspel tegen FC Utrecht, de afgelopen weken vertrouwen had getankt, was de meest opvallende aanwezige trainer Sjors Ultee. De Utrechter onderging een dag voor de wedstrijd een operatieve ingreep in het ziekenhuis, maar was desondanks present in de Johan Cruijff ArenA. Wel had Ultee de lange busreis uit Limburg laten schieten en werd hij door familie een uurtje voor de wedstrijd bij het stadion afgezet.

Vanaf de bank zag Ultee hoe zijn ploeg met lef aan de wedstrijd begon en enkele keren dreigend wist te worden. In de dertiende minuut greep Ajax toch de leiding. Daley Blind trof in tweeën doel, de eerste competitiegoal van dit seizoen voor de routinier. Tien minuten later stond het 2-0. Antony klopte Fortuna-doelman Yanick van Osch met een geplaatst schot in de verre hoek. De goalie, dit seizoen regelmatig bekritiseerd, voorkwam met prima keeperswerk dat Ajax in het vervolg de score verder opvoerde. Onder meer Steven Berghuis, Antony, Blind en Sébastien Haller vonden de keeper op hun weg.

Toch 3-0

In de slotfase tilde Rensch de stand nog naar 3-0. Een mooie opsteker voor de jonge verdediger, die een wisselvallige eerste seizoenshelft achter de rug heeft en emotioneel reageerde op zijn goal. Het niveau van vorig seizoen, toen hij een stormachtige entree maakte in de hoofdmacht, wist hij dit seizoen niet steeds te halen. Onlangs tegen AZ had hij het nog heel moeilijk, maar na een goede invalbeurt tegen Feyenoord speelde hij ook sterk tegen Fortuna.

Het slotakkoord was voor Haller, die eerst een door invaller Kenneth Taylor verdiende penalty benutte en vervolgens hard raak knalde voor de 5-0. Daarmee is de Fransman, die een ongelukkige wedstrijd speelde, alleen topscorer in de Eredivisie met twaalf goals.

Je kunt ervan maken: De 5-0 zege was een goede afsluiter van het voor Ajax. Voor Ajax begon het mooie voetbaljaar 2021 met het behalen van de 35e landstitel en de negende dubbel. In het tweede deel van het jaar wist de club de goede prestaties door te trekken.

Daley Blind viert zijn openingsdoelpunt. Ⓒ Pro Shots

Verbeterpuntjes

Al zal Ten Hag thuis in Oldenzaal niet helemaal tevreden naast de kerstboom plaatsnemen. In de Champions League was het om door een ringetje te halen wat zijn ploeg liet zien met als eerste Nederlandse club ooit een foutloze groepsfase. Maar op nationaal niveau heeft Ajax te veel steken laten vallen. Als PSV vandaag geen fout maakt tegen Go Ahead Eagles, dan zijn de Eindhovenaren winterkampioen en dat heeft Ajax, dat de onderlinge confrontatie met 5-0 won, toch vooral aan zichzelf te wijten.

Onnodige verliespunten

Te vaak waren de Amsterdammers voor Eredivisieduels niet geïnspireerd genoeg, resulterend in twaalf verliespunten bij slechts vier tegengoals in achttien duels, een heel ongebruikelijke combinatie. De concentratie in verplichte nummers zal omhoog moeten om voor de vierde keer onder Ten Hag als eerste van de Eredivisie te eindigen. Wat dat betreft was het gemak waarmee de afsluitende wedstrijd van 2021 werd gewonnen een goede vingeroefening voor Ajax.