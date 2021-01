AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners speelde met gebroken pols tegen Ajax

Premium Voetbal

Spaanse media na bekerblamage Real Madrid: ’Einde van tijdperk met Zinedine Zidane’

Het is crisis in Madrid. Real lijkt helemaal de weg kwijt en na de blamerende bekernederlaag tegen derdeklasser CD Alcoyano (2-1 na verlenging) wordt in de Spaanse kranten massaal de noodklok geluid. Met trainer Zinedine Zidane in het middelpunt van de storm.