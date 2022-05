La Liga meldt verlies van 892 miljoen euro

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

La Liga had een totale omzet van 3,818 miljard euro. Dat was een daling van 24,1 procent ten opzichte van het seizoen 2019-2020, dat ook getroffen werd door de coronapandemie, maar slechts in enkele maanden. De inkomsten uit de wedstrijddagen en de verkoop van spelers daalden met respectievelijk 53 en 52 procent. Ook was er een daling van de commerciële inkomsten.

„De hoge solvabiliteit en verantwoordelijkheid van de meeste clubs hebben ervoor gezorgd dat het Spaanse voetbal deze crisis heeft overleefd”, zei La Liga in een verklaring. „Een krachtig herstel wordt verwacht in seizoen 2021-2022 en in seizoen 2023-2024 moet het normale niveau weer zijn bereikt.”