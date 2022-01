Droogte van Alireza Jahanbakhsh kost Feyenoord punten

Voetbal

Statistieken Eredivisie: Ajax, PSV en AZ winnen, Feyenoord onderuit

Fortuna Sittard en AZ hebben zondagavond de 19e speelronde in de Eredivisie afgerond. De Alkmaarders waren vlak voor de winter behoorlijk op stoom gekomen en zetten dat in Limburg voort. AZ speelde niet al te best, maar won wel met 2-1. Daardoor staat AZ op de vijfde plaats.