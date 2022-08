Mertens neemt met emotionele video afscheid van Napoli: ’Geen vaarwel’

De 35-jarige voetballer speelde sinds zijn transfer van PSV negen jaar voor Napoli en was in 396 wedstrijden goed voor 146 doelpunten. Hij werd uiteindelijk topscorer aller tijden bij Napoli, maar de clubleiding besloot zijn aflopende contract niet te verlengen. Het is nog niet bekend waar hij zijn carrière voortzet.

Bekijk ook: Schuurs bij Ajax in de wielen gereden door eigen ploeggenoten

Op social media zegt Mertens de fans van Napoli gedag. In een emotioneel filmpje bedankt hij zijn stadgenoten en laat hij weten dat hij zijn huis in Napels zal behouden. „Zodat ik altijd naar mijn thuis kan terugkeren. Aan de club, mijn collega’s, trainers, fans en vrienden kan ik maar één woord zeggen: grazie. Mijn vertrek ging niet zoals ik had gehoopt, maar voor mij is dit geen vaarwel. Wel een tot ziens. Napoli, wat een tijd hebben wij gehad.”