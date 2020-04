’Naam van Jasper Cillessen valt bij Ajax’

Jasper Cillessen Ⓒ Reuters

FC Barcelona meldde zich via de Spaanse spelersmakelaar Albert Botines officieel bij Ajax voor doelman André Onana. En dus gingen tijdens de Q&A met onze Ajax-watcher Mike Verweij (@MikeVerweij) op Twitter veel vragen over de Kat uit Kameroen. „Er is zeker een kansje dat hij blijft”, antwoordt Verweij op één van de vele vragen.