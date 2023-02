Pijnlijke nederlaag FC Utrecht tegen tiental Vitesse

Sinds Phillip Cocu er aan het roer staat is Vitesse moeilijk te kloppen. Maar dat gold eigenlijk ook voor FC Utrecht dat van de laatste dertien wedstrijden alleen van FC Twente verloor. Deze keer ging het mis, onder meer omdat Anastasios Douvikas bij het slotoffensief op de paal kopte.

Vijftig minuten ging het gelijk op in het Gelredome. Een gemene overtreding van Carlens Arcus zorgde ervoor dat FC Utrecht met een man meer op het veld kwam te staan. De speler van Vitesse ging met de noppen vooruit naar het been van Sander van de Streek. Dat was VAR Danny Makkelie niet ontgaan. De gang naar het scherm van arbiter Jannick van der Laan leidde tot rood.

Daarna kwam de wedstrijd eigenlijk pas op gang. Van de Streek schudde de slachtofferrol snel van zich af en schoot FC Utrecht bijna op voorsprong. Dominik Oroz haalde diens inzet van de lijn. Bij Vitesse profiteerde Million Manhoef in de omschakeling van de ruimte die FC Utrecht hem plots gaf. Voor de pauze was hij al betrokken bij de gevaarlijkste aanvallen van Vitesse. Nu bood hij eerst Marco van Ginkel een open kans alvorens zelf bij een uitbraak wel raak te schieten.

Van Ginkel was de opvallendste man op het veld. Bij Vitesse deed zware knieblessure van Davy Pröpper zich meteen al gevoelen. Hij moest vanaf de tribune toezien hoe Van Ginkel, zijn voormalig teamgenoot bij PSV, eerder dan verwacht zijn opwachting in de basis maakte. Met als belangrijkste vraag hoe lang hij het vol zou houden.

Van Ginkel speelde anderhalf jaar geleden bij de thuiswedstrijd van PSV tegen AS Monaco in de Europa League voor het laatst de volle negentig minuten. Dit seizoen kwam hij niet verder dan 54 minuten, waarvan vijf in de Eredivisie. Dat was op 7 januari bij het 0-0 gelijke spel tegen Sparta. Mede door de schorsing van Bero was Vitesse voor creativiteit op Van Ginkel aangewezen. Hij werd geflankeerd door Ryan Flamingo en Melle Meulensteen. De laatste schoof in zijn periode bij RKC ook al geregeld door naar die linie en bewees dat hij er uitstekend uit de voeten kan.

Aan Van Ginkel was niet te zien dat hij dit seizoen nog zo weinig speeltijd had gekregen. Bij de aanvalsopzet die tot de eerste twee kansjes van Vitesse leidde, was hij betrokken. Enkele fraaie Arnhemse driehoekjes kwamen mede door zijn toedoen tot stand.

FC Utrecht kampte met defensieve problemen. Hidde ter Avest en Nick Viergever waren niet op tijd hersteld van de blessure die zich in het bekerduel met AZ opliepen en voegde zich bij het toch al lange rijtje. Door wat verschuivingen kwam er ruimte vrij voor Ruben Kluivert in het centrum van de defensie. Het betekende zijn tweede basisplaats sinds het uitduel in augustus in Emmen.

Met elf-tegen-elf kwam Taylor Booth alleen voor doelman Kjell Scherpen te staan. Hij ging onderweg niet liggen toen Dominik Oroz hem aantikte. Daardoor bleef Vitesse een vroege rode kaart bespaard. Eerder leek Sander van de Streek alleen op weg naar de lange doelman. Maar hij kreeg de bal bij een dieptepass niet onder controle.

Na de misser van Van de Streek in overtal demonstreerde FC Utrecht-trainer Michael Silberbauer zijn ontevredenheid door drie spelers tegelijk te wisselen. In de slotfase bracht hij met de van Charleroi gehuurde Anthony Descotte een debutant in net veld. Behoudens de bal op de paal leidde het tot niets. Vitesse, met een sterke Nicolas Isimat-Mirin, verdedigde heel nauwkeurig. Een counterde nog een keer succesvol via linksback Maximilian Wittek. Dat geeft vertrouwen met, na het uitduel bij Volendam, thuiswedstrijden tegen Ajax en AZ voor boeg.