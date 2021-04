Stefan Küng slaat dubbelslag met sterke tijdrit in Ronde van Valencia

Al bij het tussenpunt was het al duidelijk dat de Europees kampioen de rest verpulverde. Hij was daar al 23 seconden sneller dan zijn teamgenoot Miles Scotson. Aan de streep was hij 41 tellen sneller dan zijn ploeggenoot.

Ook de concurrenten van Küng voor het klassement hadden moeite om in de buurt te komen van zijn tijd. Alleen Nelson Oliveira (tweede op elf tellen) hield hem enigszins in het vizier. Leider Mas daarentegen verloor bijna anderhalve minuut, mede als het gevolg van een lekke band. Mas heeft nu 35 tellen achterstand in het algemeen klassement op Küng. Zijn ploeggenoot bij Movistar, Oliveira, staat zes seconden achter.

De slotrit volgt zondag en is ruim 91 kilometer lang. Normaal gesproken gaan de sprinters hier met de ritzege aan de haal.