Ajax en FC Kopenhagen zijn eruit over transfer Mohamed Daramy (19)

Voetbal

Veelbesproken wisselspeler Cristiano Ronaldo waant zich twee minuten lang held van Juventus

Het was even hommeles bij Juventus, de club van onder andere Matthijs de Ligt. Superster Cristiano Ronaldo (36) begon voorafgaand aan de Serie A-wedstrijd tegen Udinese (2-2) op eigen verzoek op de bank, omdat hij naar verluidt ’wil vertrekken’. In de 60e minuut viel hij toch in, en in de 94e minuut...