Kristina Mladenovic haalt uit na ongeziene instorting op US Open

Na afloop had Mladenovic geen goed woord over voor de beperkingen die haar zijn opgelegd, omdat ze in nauw contact is geweest met de met het coronavirus besmette Benoît Paire. Diverse Franse tennissers moeten zich op de US Open ’in een bubbel in een reeds bestaande bubbel begeven’. Na haar eerste partij klaagde de Française al dat het mentaal erg zwaar was.

„Wat ze ons verplichten om te doen, is afschuwelijk”, aldus de Française. „Ik wil mijn vrijheid terug. Het lijkt wel alsof we hier gevangen zijn.”

De Japanse tennisster Osaka, als vierde geplaatst voor de US Open, had in haar partij geen kind aan Giorgi, nummer 74 op de wereldranglijst. Ze zegevierde na een uur en tien minuten spelen. De 22-jarige Osaka won twee jaar geleden het Amerikaanse grandslamtoernooi. In de derde ronde neemt ze het op tegen Marta Kostjoek uit Oekraïne.

Karolina Pliskova baalt. Ⓒ HH/ANP

Karolina Pliskova

De als eerste geplaatste Karolina Pliskova is in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De Tsjechische tennisster werd met 6-1 7-6 (2) verrast door de Française Caroline Garcia, de nummer 50 van de wereld. De Japanse Naomi Osaka wist wel door te stomen naar de volgende ronde. Ze versloeg met speels gemak de Italiaanse Camila Giorgi in twee sets: 6-1 6-2.