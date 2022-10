FIA erkent: kraanwagen te vroeg de baan op tijdens Grand Prix van Japan

Pierre Gasly (AlphaTauri) schrok zich kapot, toen hij in de regen bijna inreed op het voertuig. De race was op dat moment al stilgelegd vanwege de flinke regenval en crash van Carlos Sainz.

Het moment kwam de wedstrijdleiding op flink veel kritiek te staan, niet in de laatste plaats vanwege de gebeurtenissen in 2014 in Suzuka, toen Jules Bianchi op een kraanwagen botste en negen maanden later uiteindelijk overleed.

Een onderzoeksteam van de FIA erkent nu dat de kraanwagen inderdaad later de baan op had moeten komen. Gasly was achterop geraakt, omdat hij tijdens de safety car-situatie een pitstop had gemaakt. Dat werd niet direct opgemerkt. De FIA concludeert dat, zeker onder de natte omstandigheden als in Japan, een kraanwagen niet de baan op zou moeten komen als nog niet alle auto’s in een treintje achter de safety car rijden.

In het vervolg zal de autosportfederatie alle teams direct op de hoogte stellen als er een kraanwagen op de baan is. Daarnaast zal de wedstrijdleiding tijdens zo’n safety car-situatie ook beter gaan monitoren of op dat moment auto’s de pitstraat in komen.

De FIA maakt dit jaar gebruik van twee wedstrijdleiders, die elkaar afwisselen. Inmiddels is besloten dat dit seizoen Niels Wittich de laatste vier races van het seizoen de wedstrijdleider zal zijn en er dus geen rotatie meer is.

Daarnaast was er in Japan veel te doen om de puntentelling. De FIA stelt nogmaals dat het juist heeft gehandeld volgens de reglementen, maar stelt wel dat de bewoording van de regels onder de loep zal worden genomen, om zo meer duidelijkheid te scheppen in de toekomst.