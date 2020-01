Oranje zonder zieke steraanvalster Sloetjes tegen Bulgarije

Sloetjes was dinsdag niet in topvorm en meldde toen al dat ze zich niet lekker voelde. Vanavond was ze niet van de partij toen de Nederlandse ploeg zich meldde in het Apeldoornse Omniworld.

Nederland won dinsdag met 3-0 van Azerbeidzjan en is bij een 3-0 overwinning op Bulgarije zeker van een plek in de halve finale. Alleen de winnaar van dit toernooi plaatst zich voor de Olympische Spelen van Tokio