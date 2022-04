Spelers doventeam Oranje in zevende hemel met deelname aan Deaflympics

Bondscoach John Retel Helmrich, zelf ook slechthorend geboren, heeft de tranen bijna in zijn ogen staan als hij vertelt hoe zwaar het traject is geweest om zijn ploeg in Brazilië te krijgen. Eerst was daar de loodzware en lange kwalificatie, daarna de klap toen duidelijk werd dat de KNDSB (de bond) geen geld had om de spelers werkelijk op reis te sturen en vervolgens kwam de enorme steun uit het land om hem en zijn spelers op de Deaflympics (de Olympische Spelen voor doven en slechthorenden) te krijgen.

Donatie Virgil van Dijk

Telesport besloot om het team massaal te ondersteunen en die actie leidde tot prachtige initiatieven. Virgil van Dijk, aanvoerder van het grote Nederlands elftal en sterspeler van Liverpool, was de eerste die samen met zijn gezin met een zeer forse donatie een grote push gaf aan het realiseren van de droom.

De spelers zijn trots met hun hoodie, waarop de Nederlandse leeuw prominent te zien is. Ⓒ René Bouwman

Daarna volgde Pim Blokland, een van de vrienden van Feyenoord, die een flink deel van zijn vermogen al decennia deelt met mensen die het hard nodig hebben. Hij besloot met zijn bedrijf Klupp alle Nederlandse deelnemers ook nog eens in het nieuw te steken. De spelers waren trots op hun nieuwe tenue, maar ook op de hoodie met de werkelijk enorme leeuw waarmee ze in Brazilië herkenbaar zullen zijn.

In de kleedkamers van de grote Eredivisie-clubs leefden ze ook mee. De aanvoerders, met Dusan Tadic van Ajax voorop, bespraken de financiële zorgen van de meest talentvolle dove voetballers en leverden prompt ook een bijdrage.

Bondscoach John Retel Helmrich en aanvoerder Gert-Jan Roelofsen. Ⓒ René Bouwman

Hele land achter team

„Dat zijn de grote namen en die zijn we ongelooflijk dankbaar”, zegt Retel Helmrich namens zijn hele selectie. „Maar weet je wat zo geweldig is? Dat het in het hele land is gaan leven en overal waar we met ons team kwamen om oefenwedstrijden te spelen in de voorbereiding op de Deaflympics stonden de mensen spontaan klaar om een bijdrage te doen. Van Halsteren in Zuid-Nederland tot Friesland. Ze organiseerden in die eerste plaats een loterij waarbij de hoofdprijs een chocoladepaashaas was… Dan weet je dat de mensen gewoon een lot kopen om je te helpen en niet voor een prijs. In Friesland werden we met alle egards ontvangen en gingen we ook met een grote donatie naar huis.”

Spelmaker Jelle Threels, de voetballende glazenwasser voor wie de Deaflympics het mooiste zijn wat hij ooit sportief heeft meegemaakt, kijkt nu uit naar de kraker met Italië op het grote toernooi in Rio Grande, waar Nederland speelt. Threels: „Als we slim spelen denken we dat we van Italië en Kameroen kunnen winnen. We willen ons hoe dan ook plaatsen voor de tweede ronde. Iran is een sterke ploeg in onze poule, omdat dit land eerder kampioen is geweest.”

’Beperking maar niet beperkt’

Threels vindt de reclame die hij met zijn team nu maakt voor het ’andere’ Oranje geweldig voor de dovensport. Er hebben te lang misverstanden bestaan over het Nederlands Doven Elftal en andere dove sporters. Ze horen niet thuis op de Paralympics, want fysiek zijn ze in staat om topsport te bedrijven. Maar door hun gehoorbeperking kunnen ze ook niet mee in de normale topsport.

Spelers en begeleiders van het Nederlands Doven Team kunnen zich gaan opmaken voor de trip naar Brazilië. Ⓒ René Bouwman

Threels: „Wij laten zien dat alles mogelijk is.” Hij schiet vervolgens in de lach omdat hij weet dat hij met zijn volgende opmerking de buitenwacht op z’n nummer zet. „Wij zijn geen spelers van een G-elftal, hè. De meesten gebruiken gebarentaal, maar hebben een uitstekend stel hersens en kunnen alles.”

De bondscoach sluit zich daarbij aan. „Het is zo fantastisch dat wij nu op het grootste podium kunnen laten zien dat we op een bepaalde manier aan topsport doen. Alle doven en slechthorenden zijn weliswaar geboren met een auditieve beperking, maar het woord beperking betekent niet dat we ons beperkt voelen.”