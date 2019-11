Oranje op zoek naar eerherstel

Het Nederlands elftal viert de plaatsing voor EURO 2020 na afloop van de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland. Ⓒ ANP

ZEIST - „Motivatie, spirit, kwaliteit, een goede wedstrijd met een goed resultaat en doelpunten.” Dat verwacht bondscoach Ronald Koeman vanavond in het laatste kwalificatieduel met Estland. „Om zo het publiek in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA te vermaken. Althans, dat is onze insteek.”