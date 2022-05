Grotere honger bij Liverpool na mislukte ’steal’ Premier League-titel

Liverpool strijdt zaterdag in Parijs met Real Madrid om de eindzege in het belangrijkste Europese bekertoernooi. De ploeg van Klopp won dit jaar al de League Cup en de FA Cup. De kans op een historische ’quadruple’, zoals het winnen van vier prijzen in één jaar in Engeland wordt genoemd, vervloog zondag. De supporters van Liverpool hoopten lang op een sensationele ontknoping van de competitie, omdat City tegen Aston Villa met 2-0 achter kwam te staan. Met drie doelpunten tussen de 76e en 81e minuut haalde de club uit Manchester alsnog de titel binnen.

„Op een bepaald moment hoorde ik even dat Aston Villa weer op gelijke hoogte was gekomen”, zei Klopp. „Dat was een fijn moment. Maar een seconde later zeiden ze al dat het niet zo was, dat was jammer. Het verschil tussen City en Liverpool was dit seizoen zó klein, na 38 wedstrijden zit er 1 punt tussen. Maar ons seizoen is nog niet voorbij, we gaan zaterdag nog een keer alles geven. We hebben vijf dagen om ons voor te bereiden op de finale. Het verlangen om het missen van het kampioenschap recht te zetten in de Champions League is groot bij ons.”