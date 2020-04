’Voetbal na coronacrisis minder arrogant en veel gastvrijer’

„Dan kunnen we vieren dat we samen uit een nachtmerrie komen”, zegt hij in een interview met het Italiaanse persbureau ANSA.

„Het voetbal van na het virus zal totaal anders zijn, veel socialer en beter verbonden met andere landen. Minder arrogant ook en veel gastvrijer. We zullen ook een beter oog hebben voor menselijke waarden.”

Infantino denkt dat het voor het voetbal goed is een stap terug te doen. De Zwitser wil zijn favoriete sport hervormen en hoopt dat het grote geld niet alleen in handen blijft van slechts een paar steenrijke clubs.