Mike Teunissen Ⓒ Reuters

CHALON-SUR-SAÔNE - Enigszins met een pijnlijke grimas vierde Mike Teunissen een feestje. Blij dat zijn maatje Dylan Groenewegen op de zevende Tour-dag eindelijk zijn klasse toonde met een sprintzege. „Of ik dacht dat hij na zijn val in de eerste etappe hiertoe al in staat was? Ja, eerlijk gezegd wel”, zei Teunissen.