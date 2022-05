Jay Hindley winnaar na fraaie Giro-ontknoping op zware klim Blockhaus

De Spanjaard Juan Pedro López (Trek-Segafredo) slaagde er nog net in de roze leiderstrui te behouden. Thymen Arensman was de beste Nederlander op de tiende plaats. Grote verliezer was Simon Yates. De Britse topfavoriet van BikeExchange-Jayco moest al op 12 kilometer voor de finish de groep met klassementsmannen laten lopen. Ook Wilco Kelderman, mede door pech, en de Jumbo-Visma-kopmannen Sam Oomen en Tobias Foss raakten achterop. Maandag hebben de deelnemers aan de Giro een rustdag.

Bekijk hier de beelden van de finale:

Bron: Discovery +

De rit van Isernia naar Blockhaus gold als de eerste echte test voor de klassementsrenners. Die waren weliswaar afgelopen week de Etna al opgereden, maar de dubbele beklimming van de Blockhaus werd meer gevreesd. De schermutselingen vroeg in de rit leverden de Italiaan Diego Rosa de bergtrui op, die sinds zaterdag werd gedragen door Koen Bouwman. De klassementsmannen lieten de koplopers weinig ruimte. Ook op de Passo Lanciano, de eerste keer dat op de Blockhaus omhoog werd gereden. Aan de voet van de slotklim, 13,9 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,4 procent, waren alle vroege vluchters ingerekend.

Dumoulin en Kelderman

Tom Dumoulin haakte al snel af voorin, het klassement speelt geen rol meer voor de Limburger. Yates, kampend met een knieblessure, volgde niet veel later terwijl Kelderman door mechanische pech al niet in de eerste groep aan de slotklim was begonnen. De tot Fransman genaturaliseerde Rus Pavel Sivakov en de Australiër Richie Porte voerden namens Ineos Grenadiers het tempo op. Rozetruidrager López raakte even in een greppel en had moeite nog aan te pikken. Hij belandde in een groep kort achter de koplopers.

Iets minder dan 5 kilometer onder de top volgde de eerste aanval van Carapaz. De kopman van Ineos kreeg Bardet en de Spanjaard Mikel Landa mee. Maar Hindley, de Italiaan Domenico Pozzovivo en de Portugees João Almeida sloten weer aan. Hindley bleek net de snelste. Het was de tweede ritzege in de Giro voor de 26-jarige Australiër, die in 2020 namens Sunweb (nu DSM) ook tweede werd in het eindklassement. Nu leidt López nog, voor Almeida en Bardet. De verschillen zijn minimaal.

Arensman blijft in Giro dienende rol benadrukken

Arensman werd na de zware bergrit naar de Blockhaus de best geklasseerde Nederlander in de Ronde van Italië. De renner van Team DSM staat inmiddels twaalfde op 1 minuut en 27 seconden van klassementsleider Juan Pedro López. Maar de renner uit Beesd blijft zijn rol als helper van de Fransman Romain Bardet benadrukken. „Ik hoop ook de komende twee weken nuttig te zijn voor hem, daarvoor ben ik hier”, zei Arensman bij Eurosport.

Arensman (22) geldt als een groot talent, maar wordt door zijn ploeg bewust in de luwte gehouden. Kort voor de Giro eindigde hij nog als derde, achter zijn kopman Bardet, in de Ronde van de Alpen. Hij was er ook de beste jongere. In Tirreno-Adriatico moest hij in het jongerenklassement alleen de Sloveen Tadej Pogacar, de tweevoudig Tourwinnaar, voor zich laten. Vorig jaar werd hij al derde achter Primoz Roglic in de afsluitende tijdrit van de Vuelta.

In het openingsweekeinde in Hongarije maakte Arensman indruk, al was hij zelf over de tiende plaats in de individuele tijdrit niet heel tevreden. Maar steeds, ook zondag, volgt dan de opmerking dat het klassement er voor hem niet toe doet. „Het was een slopende rit, heel pittig. Ik ben blij dat Romain het zo goed doet. Ik moet alleen maar volgen en hem helpen. Al is het wel fijn als ik ook hoog in het klassement blijf, zodat we twee kaarten hebben om te spelen.”

Bardet finishte zondag als tweede achter ritwinnaar Jai Hindley en staat derde in het klassement, op 14 tellen van leider López. „Je ziet dat Romain hard omhoog rijdt, hartstikke mooi. Dit was een mooie test voor wat ons de komende twee weken nog te wachten staat. Ik ben blij dat wij ook een beetje meedoen.” Maandag volgt een rustdag. Dat had van Arensman niet eens gehoeven. „Ik voel me nog wel goed en redelijk fris. Van mij hadden we nog wel een weekje door mogen gaan.”