Sport Kort: Greipel voelt zich vereerd en tekent bij

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Greipel tekent bij

André Greipel heeft zijn contract bij Israël Start-Up Nation met twee jaar verlengd. De Duitse sprinter is bezig met zijn eerste seizoen bij de debutant in de WorldTour.

„Om heel eerlijk te zijn, had ik verwacht dat het team mij een contract van maar één jaar zou voorschotelen”, reageerde de 37-jarige Greipel. „Ik voelde me vereerd dat het management zoveel vertrouwen in me heeft en daarom was het een eenvoudige beslissing om hun aanbod te accepteren.”

Greipel won etappes in de Ronde van Frankrijk, de Ronde van Italië en de Ronde van Spanje.

Voetbal: Burgzorg blijft bij Heracles

Heracles Almelo heeft zich ook voor de komende drie seizoenen verzekerd van de diensten van Delano Burgzorg. De 21-jarige aanvaller werd sinds begin dit jaar al gehuurd van Spezia Calcio. Heracles neemt Burgzorg nu definitief over van de Italiaanse club.

„Ik kwam in de winterstop naar deze club en voel me hier sindsdien op mijn plek. Het is jammer dat het aantal wedstrijden door de omstandigheden beperkt bleef, maar ik heb het team, de club en de supporters gelukkig al wel goed leren kennen”, aldus Burgzorg.

Voetbal: Mattheij van Sparta naar Bulgarije

CSKA Sofia heeft de komst van Jurgen Mattheij bevestigd. De 27-jarige verdediger heeft een contract voor twee seizoenen bij de 31-voudig kampioen van Bulgarije ondertekend.

Mattheij wilde zijn aflopende contract bij Sparta niet verlengen. Hij speelde een seizoen voor die eredivisionist en kwam daarvoor acht jaar uit voor Excelsior.

Voetbal: Asoro vertrekt weer bij FC Groningen

15.45 uur: Joel Asoro neemt afscheid van FC Groningen. De Zweedse aanvaller keert terug naar Swansea City, de club die hem afgelopen seizoen verhuurde aan de eredivisionist.

De 21-jarige Asoro speelde zeventien competitiewedstrijden voor FC Groningen en scoorde daarin driemaal. FC Groningen wilde hem graag nog een seizoen huren, maar Swansea wilde de aanvaller alleen verkopen.

„Joel heeft afgelopen seizoen meerdere malen laten zien specifieke kwaliteiten te bezitten en blijft een interessante speler”, vertelt technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen. „We moeten echter nu een beslissing nemen of we de koopoptie willen lichten en hebben de keuze gemaakt dit niet te doen. We wilden hem graag nog een extra jaar huren, maar dat bleek op dit moment geen optie.”

Voetbal: Plaaggeest Oranje ziet af kandidatuur

14.39 uur: Voormalig doelman Iker Casillas (39) ziet af van zijn kandidatuur om voorzitter van de Spaanse voetbalbond te worden. De oud-international vindt het vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus niet het juiste moment om zich in de strijd te gooien. Dat liet hij in een verklaring op zijn sociale media weten.

Sinds hij een jaar geleden een hartaanval kreeg, kwam Casillas niet meer in actie voor zijn Portugese club FC Porto. Hij is vooral bekend van zijn periode bij Real Madrid, waar hij uitgroeide tot een icoon. Ook verdedigde Casillas jarenlang het doel van het Spaanse elftal, waarmee hij in 2010 in de finale van het WK het Nederlands elftal versloeg.

Voetbal: Preud’homme hoeft geen bondscoach van België meer te worden

12.54 uur: Michel Preud’homme heeft zijn ambitie om ooit nog eens bondscoach van België te worden laten varen. De 61-jarige Belg wilde de nationale voetbalploeg graag onder zijn hoede nemen en voerde daar ook weleens gesprekken over met de Belgische bond, maar tot een dienstverband kwam het niet.

„Het zou heel mooi geweest zijn, maar nu denk ik niet dat het er nog van komt. Ik heb het uit mijn hoofd gezet”, zei Preud’homme bij Sporza. De oud-keeper van de ’Rode Duivels’ maakte vorige week bekend dat hij stopt als trainer van Standard Luik en in de luwte verder gaat als vicevoorzitter van de Waalse club.

„Ik had nog een contract, dus ik had ook nog een jaar kunnen profiteren. Maar ik wilde eerlijk zijn. Ik voelde ook al even dat het voor mij steeds moeilijker werd om te recupereren. Trainer zijn kost veel energie. Je kan deze job niet half doen, zeker ik niet. Ik ben daar heel veel uren per dag mee bezig. En ik voelde me af en toe moe. Nog zo’n jaar zag ik niet zitten.”

Preud’homme was trainer bij onder meer AA Gent, FC Twente, Al-Shabab en Club Brugge. Hij werd onlangs in verband gebracht met een terugkeer naar Enschede, maar de trainerscarrière van de Belg zit er in principe nu op. „In mijn hoofd is het definitief, ook al wil ik geen te grote uitspraken doen. Je weet niet wat er over een paar jaar kan gebeuren, maar het gaat wel in de richting van een afscheid als trainer. Op mijn 61e wil ik toch wat meer rust.”

Voetbal: Van den Buijs verruilt Heracles voor Beerschot

10.47 uur: Dario van den Buijs vertrekt bij Heracles Almelo en treedt in dienst bij de Belgische club Beerschot. De Antwerpse club komt uit in de Proximus League, het tweede niveau. Van den Buijs heeft een contract voor drie seizoenen getekend.

Van den Buijs heeft drie jaar bij Heracles Almelo gespeeld. Sinds zijn overgang in 2017 voetbalde de 24-jarige verdediger 57 officiële wedstrijden. Daarin scoorde hij twee keer. Het contract van de Belg liep af.

Voetbal: Voetballers Australië leveren salaris in om seizoen af te maken

07.27 uur: De voetballers in de Australische competitie gaan deze week weer beginnen met trainen. Ze hebben met de nationale bond afgesproken dat ze het seizoen uitspelen voor minder salaris dan ze contractueel gezien behoren te krijgen. De spelers hebben inmiddels 83 procent van hun jaarsalaris ontvangen, het resterende deel wordt verlaagd om de clubs te helpen. Het is de bedoeling dat de A-League op 31 augustus is afgerond.

De Australische competitie werd eind maart stilgelegd, nadat daarvoor al enkele wedstrijden waren uitgesteld vanwege het coronavirus. Gertjan Verbeek, de Nederlandse trainer van Adelaide United, leverde in april zijn contract in vanwege alle onduidelijkheid over een mogelijk vervolg van de competitie. De vrees bestaat dat clubs dreigen te verdwijnen als de competitie niet wordt afgemaakt, omdat ze dan tv-inkomsten mislopen.

Het is de bedoeling dat het restant van het seizoen, inclusief de finaleserie om het kampioenschap, in iets meer dan een maand tijd wordt afgewerkt in een beperkt aantal stadions. Dat gebeurt zonder publiek op de tribunes. De spelers worden deze week eerst getest op het coronavirus voordat ze weer gaan trainen.

Golf: Verrassende winnaar op eerste golftoernooi na coronapauze

07.16 uur: Het eerste golftoernooi op de PGA Tour na een onderbreking van drie maanden vanwege de coronacrisis heeft een verrassende winnaar opgeleverd. Niet een van de vele grote namen, maar Daniel Berger won de Charles Schwab Challenge in Texas.

De 27-jarige Berger was in een play-off te sterk voor zijn landgenoot Collin Morikawa, die op de extra hole een ogenschijnlijk simpele putt van amper 2 meter via de rand van het putje toch zag wegdraaien en daardoor op een bogey uitkwam. Berger had met vier slagen het baangemiddelde gevolgd.

Berger en Morikawa waren na vier rondes beiden uitgekomen op 265 slagen, vijftien onder par. Ze hadden één slag voorsprong op vier achtervolgers, onder wie olympisch kampioen Justin Rose. Andere grote namen als Jordan Spieth, Justin Thomas en Rory McIlroy, de nummer 1 van de wereld, lieten het in de laatste ronde afweten.

Na de kostbare misser van Morikawa op de zeventiende, extra hole viel Berger zijn caddie in de armen. Samen vierden ze zijn derde overwinning op de PGA Tour. De Amerikaan kon zich niet laten toejuichen, want publiek ontbrak op de Colonial Country Club. „Natuurlijk is het anders dan anders. Maar uiteindelijk sta ik hier met de trofee in mijn handen en daar gaat het om”, zei Berger.

De golfers moesten zich aan tal van voorschriften houden, allemaal bedoeld om besmetting te voorkomen. „Ik heb deze week slechts sporadisch aan het virus gedacht”, zei Berger. „Het had de afgelopen twee maanden zoveel impact op ons leven. Ik doe alles wat ik kan om veilig te blijven: je wast je handen, je raakt je gezicht niet aan, je draagt een mondmasker als het kan, je houdt afstand en we zijn aan het begin van de week getest. Iedere dag werd ons temperatuur gemeten voordat we het terrein op gingen. Ik voelde me daardoor helemaal veilig.”