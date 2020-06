Sport Kort: Van den Buijs verruilt Heracles voor Beerschot

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Van den Buijs verruilt Heracles voor Beerschot

10.47 uur: Dario van den Buijs vertrekt bij Heracles Almelo en treedt in dienst bij de Belgische club Beerschot. De Antwerpse club komt uit in de Proximus League, het tweede niveau. Van den Buijs heeft een contract voor drie seizoenen getekend.

Van den Buijs heeft drie jaar bij Heracles Almelo gespeeld. Sinds zijn overgang in 2017 voetbalde de 24-jarige verdediger 57 officiële wedstrijden. Daarin scoorde hij twee keer. Het contract van de Belg liep af.

Voetbal: Voetballers Australië leveren salaris in om seizoen af te maken

07.27 uur: De voetballers in de Australische competitie gaan deze week weer beginnen met trainen. Ze hebben met de nationale bond afgesproken dat ze het seizoen uitspelen voor minder salaris dan ze contractueel gezien behoren te krijgen. De spelers hebben inmiddels 83 procent van hun jaarsalaris ontvangen, het resterende deel wordt verlaagd om de clubs te helpen. Het is de bedoeling dat de A-League op 31 augustus is afgerond.

De Australische competitie werd eind maart stilgelegd, nadat daarvoor al enkele wedstrijden waren uitgesteld vanwege het coronavirus. Gertjan Verbeek, de Nederlandse trainer van Adelaide United, leverde in april zijn contract in vanwege alle onduidelijkheid over een mogelijk vervolg van de competitie. De vrees bestaat dat clubs dreigen te verdwijnen als de competitie niet wordt afgemaakt, omdat ze dan tv-inkomsten mislopen.

Het is de bedoeling dat het restant van het seizoen, inclusief de finaleserie om het kampioenschap, in iets meer dan een maand tijd wordt afgewerkt in een beperkt aantal stadions. Dat gebeurt zonder publiek op de tribunes. De spelers worden deze week eerst getest op het coronavirus voordat ze weer gaan trainen.

Golf: Verrassende winnaar op eerste golftoernooi na coronapauze

07.16 uur: Het eerste golftoernooi op de PGA Tour na een onderbreking van drie maanden vanwege de coronacrisis heeft een verrassende winnaar opgeleverd. Niet een van de vele grote namen, maar Daniel Berger won de Charles Schwab Challenge in Texas.

De 27-jarige Berger was in een play-off te sterk voor zijn landgenoot Collin Morikawa, die op de extra hole een ogenschijnlijk simpele putt van amper 2 meter via de rand van het putje toch zag wegdraaien en daardoor op een bogey uitkwam. Berger had met vier slagen het baangemiddelde gevolgd.

Berger en Morikawa waren na vier rondes beiden uitgekomen op 265 slagen, vijftien onder par. Ze hadden één slag voorsprong op vier achtervolgers, onder wie olympisch kampioen Justin Rose. Andere grote namen als Jordan Spieth, Justin Thomas en Rory McIlroy, de nummer 1 van de wereld, lieten het in de laatste ronde afweten.

Na de kostbare misser van Morikawa op de zeventiende, extra hole viel Berger zijn caddie in de armen. Samen vierden ze zijn derde overwinning op de PGA Tour. De Amerikaan kon zich niet laten toejuichen, want publiek ontbrak op de Colonial Country Club. „Natuurlijk is het anders dan anders. Maar uiteindelijk sta ik hier met de trofee in mijn handen en daar gaat het om”, zei Berger.

De golfers moesten zich aan tal van voorschriften houden, allemaal bedoeld om besmetting te voorkomen. „Ik heb deze week slechts sporadisch aan het virus gedacht”, zei Berger. „Het had de afgelopen twee maanden zoveel impact op ons leven. Ik doe alles wat ik kan om veilig te blijven: je wast je handen, je raakt je gezicht niet aan, je draagt een mondmasker als het kan, je houdt afstand en we zijn aan het begin van de week getest. Iedere dag werd ons temperatuur gemeten voordat we het terrein op gingen. Ik voelde me daardoor helemaal veilig.”