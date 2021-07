Michael van Gerwen aast op revanche: ’Afgelopen twee jaar heb ik ondermaats gepresteerd’

Van Gerwen kan niet wachten om in de Winter Gardens in Blackpool weer voor een volle zaal te spelen. „Dat wordt waarschijnlijk weer kippenvel. Het is bijna onrealistisch, het is zo lang geleden. Met het publiek en de extra druk die daarbij komt kijken, speel ik normaal gesproken beter”, aldus de Nederlander in gesprek met Betfred. „De laatste tijd hebben we tussen de toernooien weer gaten gehad, waar we anders week na week spelen. We moeten een beetje wennen aan het nieuwe systeem. Het is allemaal nog anders, maar dat geldt voor iedereen.”

Van Gerwen, die het toernooi in 2015 en 2016 won, beseft dat hij beter voor de dag moet komen dan de afgelopen twee jaar. „Ik hou van het toernooi, maar de laatste twee jaar heb ik hier ondermaats gepresteerd.” Toch vindt de huidige nummer drie van de wereld dat hij niets te bewijzen heeft. „Mensen weten waartoe ik in staat ben. Ik doe het voor mezelf, mijn fans en mensen die dicht om me heen staan. Dat is het allerbelangrijkste. Je moet natuurlijk wel hard blijven werken, want het gaat niet vanzelf.”

Van Gerwen kan zich nog een paar dagen voorbereiden, want hij hoeft maandag pas voor het eerst in actie te komen. In de eerste ronde treft hij de Australiër Damon Heta. Vincent van der Voort, Dirk van Duijvenbode en Jermaine Wattimena komen alle drie zaterdagavond al in actie. Danny Noppert speelt zondag zijn eerste rondepartij.