Ajax staat er goed op voor de hervatting van de Eredivisie

De spelers van Ajax vieren de 3-0 van Quincy Promes (tweede van links). Ⓒ BSR Agency

DOHA - Ajax heeft tegen de Belgische koploper Club Brugge laten zien dat de ploeg klaar is voor de hervatting van de competitie. Het elftal van trainer Erik ten Hag won met 3-1 van de Belgen, die grotendeels in de sterkste samenstelling speelden met onder anderen Ruud Vormer, die een uur meedeed. Goed nieuws voor Ajax was dat Quincy Promes, die de laatste fase van 2019 miste door een kuitblessure, een uur meespeelde en zijn rentree bekroonde met een schitterende goal.