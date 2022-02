Premium Het beste van De Telegraaf

Ex-PSV’er blij met terugkeer in Eredivisie Joshua Brenet beleefde moeilijke jaren bij Hoffenheim: ’Mentaal gezien een zware periode geweest’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Joshua Brenet tijdens Twente-Vitesse Ⓒ ANP Pro Shots

ENSCHEDE - De invalbeurt van drie minuten die FC Twente-nieuwkomer Joshua Brenet maakte tegen Vitesse was zijn eerste optreden op het hoogste niveau, sinds hij op 1 september 2020 één minuut mocht invallen bij het duel van TSG 1899 Hoffenheim met 1.FC Köln. De ex-PSV’er raakte de afgelopen jaren totaal op een zijspoor bij de Bundesligaclub en hoopt zijn carrière nieuw leven in te blazen in Enschede.