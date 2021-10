’Er worden miljoenen geïnvesteerd in de VAR, maar we weten amper hoe hem in te zetten’

Vooral verdediger Romain Thomas stak zijn woede niet onder stoelen of banken. „Het is ongelooflijk wat er vandaag weer gebeurt”, foetert hij voor de camera van Amazon Prime. „Verliezen bij PSG is natuurlijk geen schande, maar dat het zo moet. Steeds speelt die VAR weer een rol, het is om moe van te worden.”

„Er worden miljoenen in geïnvesteerd, maar we weten amper hoe hem in te zetten”, vervolgt Thomas. Volgens hem werd er in de aanloop naar de late strafschop van PSG eerst een overtreding door Mauro Icardi gemaakt. „Hij trok aan mijn arm. De scheidsrechter zei dat alles bekeken was door de VAR, maar dat kan dus niet. Dat is een leugen.”

Trainer Gérald Baticle doet er nog een schepje bovenop. „Ik voel een hoop frustratie, zelfs woede en onbegrip. Ik ben er niet goed van”, zo citeert L’Equipe. „Ik heb mijn familie altijd beloofd dat ik geen huilverhaal zou ophangen om beslissingen van scheidsrechters, maar het is sterker dan ik.”

„Ik ben voorstander van de VAR, die 80 procent van de fouten corrigeert” gaat Baticle verder. „Maar als je altijd bij de 20 procent niet-gecorrigeerde zit, is het erg moeilijk om te verteren. Er wordt wel gekeken naar de handsbal, maar waarom kan de fout die Icardi amper twee seconden eerder maakt op Thomas dan niet worden beoordeeld?”