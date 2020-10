Donyell Malen en Mario Götze keren terug in basiselftal PSV

Mario Götze Ⓒ ANP/HH

NICOSIA - PSV begint de uitwedstrijd tegen Omonia Nicosia in de Europa League met Donyell Malen en Mario Götze in de basis. Beide spelers ontbraken zondag tegen Vitesse, toen PSV met 2-1 onderuit ging. Götze had toen nog een spierblessure en Malen werd door trainer Roger Schmidt lange tijd gespaard. De aanvaller deed alleen het laatste half uur mee.