Hongaarse fans maken ’apengeluiden’ richting Kylian Mbappe

De Franse sterspeler Kylian Mbappe heeft zaterdag tijdens de tweede groepswedstrijd met racisme te maken gehad. In de uitverkochte Puskas Arena in Boedapest waren in bepaalde hoeken van het stadion apengeluiden van Hongaarse fans te horen, zei de Franse aanvaller. Naast Mbappé, wiens vader uit Kameroen komt, waren er ook beledigingen aan het adres van Karim Benzema te horen. Hij heeft Algerijnse roots.

Het publiek in Boedapest liet zich ook in de eerste groepswedstrijd van Hongarije, afgelopen dinsdag tegen Portugal (0-3), al horen. Er was toen veel vijandigheid ten opzichte van Cristiano Ronaldo. Hongarije is in het verleden door de voetbalautoriteiten geregeld gestraft voor racisme bij fans. Of de UEFA nu onderzoek gaat doen, is nog niet duidelijk.

Volledige capaciteit

De Puskas Arena is het enige stadion bij dit EK waarbij de capaciteit volledig benut kan worden. Zowel tegen Portugal als tegen Frankrijk zaten er meer dan 55.000, voornamelijk Hongaarse, fans op de tribunes. De soepelere coronamaatregelen maken dat de UEFA overweegt de finale te verplaatsen van Wembley (Londen) naar de Boedapest.

Het land maakt zich momenteel echter weinig populair in Europa. Eerder deze week nam het Hongaarse parlement een wet aan, waarmee wordt verboden om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te 'promoten' onder jongeren tot 18 jaar. De regering van premier Viktor Orbán ziet de wetgeving als een manier om op te komen voor het welzijn van kinderen, maar critici spreken over een aanslag op de vrijheid van meningsuiting.

De Hongaren spelen woensdag hun laatste groepswedstrijd, tegen Duitsland in München. De gemeenteraad van München hoopt dat het EK-stadion in de stad bij de wedstrijd wordt verlicht in de kleuren van de regenboog. De raad heeft burgemeester Dieter Reiter gevraagd om hiervoor te lobbyen bij de Europese voetbalbond UEFA. De Allianz Arena van Bayern München kan aan de buitenkant in allerlei kleuren worden verlicht. Het stadion droeg in het verleden al vaker de regenboogkleuren, het symbool van diversiteit. Een online-petitie met hetzelfde doel is al ruim 50.000 keer ondertekend.

Manuel Neuer, de aanvoerder van het Duitse elftal, speelt op het EK steeds met een band in de regenboogkleuren om zijn bovenarm.

Oranje naar Boedapest

Het Nederlands elftal speelt volgende week zondag de achtste finales ook in Boedapest. Het is nog onbekend wie de tegenstander daar is. Er bestaat nog altijd een kleine kans dat Hongarije dan zelf Oranje ontvangt.