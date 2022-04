Annemiek van Vleuten geklopt door Lotte Kopecky in Ronde van Vlaanderen

Voor het eerst was de beruchte Koppenberg opgenomen in de Ronde van Vlaanderen. Dat leverde direct spektakel op met vooral een imponerende Annemiek van Vleuten. Vervolgens reed er een kopgroep van elf weg uit het flink uitgedunde peloton met veel namen van de tweede lijn.

De vice-wereldkampioen tijdrijden Marlen Reusser sprong in aanloop naar de Oude Kwarmemont naar de leiders toe. De Zwitserse kwam vervolgens als eerste boven met Brodie Chapman in haar wiel. Vanuit het peloton reed Van Vleuten op de natte steentjes weg met Chantal Van der Broek-Blaak en de Belgische kampioene Lotte Kopecky, twee SD Worx-ploeggenoten van Reusser. Op de top van de Paterberg bleven alleen Van Vleuten, Kopecky en Reusser over.

Van Vleuten wilde niet doorrijden met twee, waarna er weer wat vrouwen terugkwamen, waaronder Van den Broek-Blaak. SD Worx slaagde er zo steeds in Van Vleuten onder druk te zetten. Uiteindelijk kwam ze in de sandwich bij Van den Broek-Blaak en Kopecky te zitten. Wetende dat Kopecky normaliter de snelste was in een sprint, zette Van den Broek-Blaak zich op kop.

Van Vleuten zat gevangen en kon niet anders dan de sprint vroeg aangaan. Kopecky liet zich echter niet verrassen en klopte net zoals in de Strade Bianche de Nederlandse. Het is voor de Belgen pas de tweede keer dat de Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen gewonnen wordt.

Nummerieke overwicht

Van Vleuten was na afloop realistisch. „Ze hadden het numerieke overwicht en Lotte was ook echt goed”, zei de 39-jarige wielrenster bij Sporza. „Ik wist dat de Paterberg mijn laatste kans was, maar ze speelden het ook echt heel goed.”