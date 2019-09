’Alleen Ronaldo casht beter dan De Ligt’

Cristiano Ronaldo en Matthijs De Ligt hebben alle reden tot lachen in Turijn. Ⓒ BSR Agency

Matthijs de Ligt is volgens de gerenommeerde Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport de op één na best verdienende speler in de Serie A. Alleen Cristiano Ronaldo zou meer verdienen dan de 20-jarige Nederlander, die deze zomer voor 75 miljoen euro werd overgenomen van Ajax.