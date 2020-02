Ajax Cape Town onthult reden vertrek trainer Ulderink

Vonk was hoofd jeugdopleiding van Ajax Cape Town. De oud-doelman van onder meer Ajax en SC Heerenveen is volgens Ajax Cape Town geschorst in afwachting van een onderzoek naar ernstige beschuldigingen van wangedrag. Over wat dat wangedrag precies is, spreekt de club uit Kaapstad zich niet verder uit.

Directeur Ari Efstathiou van Ajax Cape Town is zeer teleurgesteld in Ulderink. „Het is al teleurstellend dat hij de schorsing van Vonk aanvecht”, reageert hij. „Maar nog teleurstellender is zijn timing. Hij deed dat enkele uren voordat zijn ploeg een vlucht moest nemen voor het duel met Free State Stars van zaterdag. Dat is niet professioneel en onaanvaardbaar. Ik had geen andere keus dan zijn ontslag te aanvaarden.”

Ajax Cape Town is een satellietclub van Eredivisie-koploper Ajax.