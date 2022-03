Joris Mathijsen wilde Fred Grim niet ontslaan.

Voetbal

Willem II ontdoet zich van Fred Grim en Joris Mathijsen

Het in hevige degradatienood verkerende Willem II heeft keihard ingegrepen. Dinsdagochtend is trainer Fred Grim ontslagen en is technisch directeur Joris Mathijsen op non-actief gesteld heeft de club bevestigd. Willem II is al maandenlang bezig met een vrije val en staat nog maar twee puntjes boven ...