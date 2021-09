Premium Het beste van De Telegraaf

’Als we alleen vasthouden aan tradities, verdrinken we’ F1-baas Stefano Domenicali: ’Zandvoort een nieuwe mijlpaal in de historie van de sport’

Door Erik van Haren

Max Verstappen begroet Stefano Domenicali. „We hebben zulke persoonlijkheden nodig”, zegt de Italiaanse Formule 1-baas over de Nederlandse coureur. Ⓒ Getty Images

MONZA - De Formule 1 staat alweer voor een nieuw weekeinde in Italië, maar is tegelijkertijd nog aan het afkicken van een gelukzalige trip op Circuit Zandvoort. De grote baas van de koningsklasse van de autosport – Stefano Domenicali – vertelt in een exclusief interview met De Telegraaf over Max Verstappen, het Nederlandse enthousiasme en de roep om innovatie. Ook verklapt hij dat het plan van liefst 25 races per seizoen voorlopig is geschrapt.