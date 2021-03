Nieuwe eerste monteur voor Max Verstappen

Sinds Verstappens overstap naar Red Bull Racing in mei 2016 was Lee Stevenson die eindverantwoordelijke, maar hij krijgt op eigen verzoek een andere rol binnen het team. Chris Gent, Genty voor intimi, is zijn opvolger. De Engelsman werkt sinds 2008 voor Red Bull.

„Hij was hiervoor de eerste monteur bij de andere auto en is ook een heel goede gast. Met hem ben ik ook erg blij. Voor mij verandert er eigenlijk niets”, aldus Verstappen, die dus vijf seizoenen werkte met Stevenson. „Hij heeft net een kleine gekregen en wil graag hogerop in het team. Dan moet hij deze stap maken, dat begrijp ik helemaal. Gelukkig hebben we heel veel goede jongens in het team.”