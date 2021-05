Mo Ihattaren en Calvin Stengs in voorlopige selectie Jong Oranje voor knock-outfase EK

Jong Oranje plaatste zich in een EK-groep met Roemenië, Duitsland en Hongarije als groepshoofd voor de kwartfinale van het EK. Als Jong Oranje de kwartfinale van Frankrijk weet te winnen, dan speelt het team van coach Erwin van de Looi tegen de winnaar van het duel tussen Denemarken en Duitsland. Deze wedstrijd wordt op woensdag 3 juni om 21.00 uur gespeeld in Aréna Sóstó in Székesfehérvár.

Als Nederland de finale van het EK onder 21 weet te behalen dan speelt het team de finale op 6 juni om 21.00 uur in de Stadion Stožice in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. De mogelijke tegenstander in de finale is Spanje, Kroatië, Portugal of Italië.