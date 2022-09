Persoonlijk drama voor FC Emmen-verdediger: vrees voor vierde(!) kruisbandblessure

Hardeveld, die in de 82e minuut in het veld was gekomen, blesseerde zich toen hij een sliding inzette bij de zijlijn.

De 27-jarige Hardeveld was in tranen toen hij zich door verzorgers weg moest laten dragen. De oud-speler van onder meer Heracles stond in het verleden al drie keer lange tijd aan de kant wegens kruisbandblessures.