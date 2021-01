Michael van Gerwen na historische nederlaag: ’Alle kanten van het bord gezien’

Darts

Gary Anderson schakelt Dirk van Duijvenbode uit op WK darts

Dirk van Duijvenbode is er niet in geslaagd om opnieuw te stunten op het WK darts. Na de eerdere zeges op onder meer Rob Cross en Glen Durrant moest Aubergenius zijn meerdere erkennen in Gary Anderson. The Flying Scotsman was met 5-1 in sets veel te sterk voor de 28-jarige Nederlander.