Twee nieuwe besmettingen met coronavirus in Premier League

De nieuwe besmettingen zijn bij twee verschillende clubs aangetroffen in een tweede testronde bij de twintig clubs uit de hoogste Engelse profdivisie. Het is nog niet bekend of het om voetballers gaat of leden van de technische staf. In totaal zijn 996 spelers en stafleden getest. De besmette spelers en stafleden moeten een week in thuisisolatie.

De eerste testronde leverde zes positieve coronagevallen op, onder wie verdediger Adrian Mariappa van Watford en assistent-trainer Ian Woan van Burnley.

De clubs zijn de trainingen weer voorzichtig begonnen na de lange coronapauze. De Premier League ligt stil sinds 13 maart. Het streven is de competitie ergens in juni te hervatten.