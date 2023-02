Geen titel Murray: Medvedev trekt Rotterdam-vorm door naar Doha

Het betekende voor de 27-jarige Medvedev zijn zeventiende ATP-titel. De 35-jarige Murray blijft voorlopig op 46 toernooizeges staan. Zijn laatste triomf dateert van 2019, op de European Open in Antwerpen.

„Het was een zware wedstrijd omdat het waaide en we moeilijk in ons ritme konden komen”, zei Medvedev, die als derde was geplaatst in Doha en na zijn overwinning in Rotterdam van de elfde naar de achtste plaats op de wereldranglijst was gestegen. „Het was een echt gevecht. Soms speelden we allebei slecht, soms speelden we allebei goed.”

Krejcikova verrast Poolse Swiatek in finale in Dubai

Iga Swiatek is het niet gelukt het WTA-tennistoernooi van Dubai te winnen. De Poolse nummer 1 van de wereld ging in de finale met 6-4 6-2 ten onder tegen de Tsjechische Barbora Krejcikova, de mondiale nummer 30.

Voor de 27-jarige Krejcikova is het haar zesde toernooizege. In 2021 schreef ze het grandslamtoernooi van Roland Garros op haar naam. Swiatek, drievoudig grandslamkampioene, won vorige week in Doha haar eerste toernooi van 2023.

„Deze overwinning betekent veel voor me”, zei Krejcikova. „Het was een geweldige week. Elke partij ging ik beter spelen. Iga motiveert me elke dag. Het was een geweldige finale en ik ben zeker blij met het resultaat. Vandaag heb ik mijn beste tennis laten zien.”

Hurkacz bereikt finale in Marseille

Hubert Hurkacz heeft de finale van het ATP-toernooi van Marseille bereikt. De als eerste geplaatste Pool versloeg in de halve eindstrijd Aleksandr Boeblik uit Kazachstan, die vorige week bij het ABN AMRO Open in Rotterdam al in de eerste ronde strandde.

Hurkacz won met 6-4 7-6 (4) van Boeblik en speelt zondag in de finale tegen thuisspeler Benjamin Bonzi. De Fransman rekende in twee keer 6-4 af met zijn landgenoot Arthur Fils.

Hurkacz strijdt zondag voor zijn zesde titel op het ATP-circuit, Bonzi wacht nog op zijn eerste eindzege op het hoogste niveau.