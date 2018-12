Mertens gaat geen basisplaats op WK eisen

En het is natuurlijk niet zo dat Mertens niet wíl spelen. "Op een WK is het belangrijk dat de bank niet mekkert", zegt hij tegen Sporza. Volgens de oud-speler van onder andere PSV 'heb je iedereen nodig om te winnen'. "En als ik mezelf daarvoor moet opofferen, dan is het maar zo. Op de bank mag je niet mekkeren. Dat is moeilijk, maar zo is het vaak geweest in mijn carrière. Het is aan mij om te proberen toch een plek in de basis te winnen."

Onlangs was Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck lovend over Mertens. Hij vindt dan ook de kleine dribbelaar moet spelen bij de Duivels. "Dat is leuk om te horen, maar het zit niet in mij om dat van de trainer te gaan eisen. Zo ben ik niet. Natuurlijk wil je spelen, maar ik weet ook dat het belangrijk is dat de hele bank en de hele groep meeleeft met de spelers op het veld", aldus een ingetogen Mertens.