F1-podcast met Christijan Albers en Erik van Haren ‘Ferrari kan stoer doen, maar de druk staat er vol op’

Kopieer naar clipboard

Max Verstappen is weer terug in de titelrace. Zo snel kan het dit Formule 1-seizoen gaan. Verslaggever Erik van Haren en oud-coureur Christijan Albers praten na over de door de Nederlander gewonnen Grand Prix van Emilia-Romagna in het fraaie Imola. Ook het geploeter van Mercedes en Lewis Hamilton, de fout van Charles Leclerc en de fraaie uitverkiezing voor Verstappen komen uitgebreid aan bod.