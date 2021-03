Nishikori elimineert finalist van vorig jaar in Ahoy

De Japanner ontdeed zich in twee sets van de Canadees Felix Auger-Aliassime, die vorig jaar de eindstrijd nog haalde: 7-6 (4) 6-1. Nishikori, de voormalig nummer 4 van de wereld, had van toernooidirecteur Richard Krajicek een wildcard gekregen. Door een aantal afzeggingen had de huidige mondiale nummer 45 die echter niet meer nodig.

Norrie versloeg de Georgiër Nikoloz Basalashvili eveneens in twee sets: 6-0 6-3. Later deze maandag komt Robin Haase in actie, hem wacht een pittig duel met Andy Murray.

Bekijk ook: Kiki Bertens verliest direct bij rentree in Doha

Ook het duel tussen Marton Fucsovics en Reilly Opelka staat maandagavond nog op de agenda van het toernooi in Ahoy, waarvoor Rafael Nadal zich vorige week geblesseerd afmeldde.