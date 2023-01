Feyenoord heeft multifunctionele Groninger Kasanwirjo binnen

Kasanwirjo, die zijn jeugdopleiding genoot bij Ajax, tekent in De Kuip een meerjarig contract. De verdediger annex middenvelder speelde sinds de zomer van 2021 voor FC Groningen, dat hem transfervrij oppikte bij Jong Ajax. Tot een debuut in de hoofdmacht kwam het niet in Amsterdam.

In het hoge Noorden speelde Kasanwirjo in anderhalf jaar tijd 52 duels, waarin hij goed was voor drie doelpunten en één assist verzorgde.

Feyenoord-trainer Arne Slot was vanwege de blessure van Gernot Trauner dringend op zoek naar een nieuwe verdediger.