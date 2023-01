Zerrouki heeft Feyenoord voorlopig uit hoofd gezet: ’Het leven gaat door’

Zerrouki wilde afgelopen week graag bij Feyenoord tekenen. Maar FC Twente wil hem pas in de zomer laten gaan. „Je weet nooit wat er nog gebeurt”, zei de international van Algerije. „Maar volgens mij is FC Twente best duidelijk geweest. Ik wil gewoon goed voetballen en zie het allemaal wel.”

Zerrouki vindt dat FC Twente een kans heeft laten liggen om te winnen van Ajax. „In de openingsfase kregen we goede kansen. Maar uiteindelijk scoren we ook niet als we met elf man tegen tien man spelen. Dat is zonde. We komen wel vaker lastig tot scoren. Ook nu is dat ons fataal geworden.”

FC Twente werd vlak na de wedstrijd tijdens de loting voor de achtste finales van KNVB-beker aan Ajax gekoppeld. „We hebben nu laten zien dat we niet minder zijn en we spelen ook thuis”, zei Zerrouki. „Laat ze dus maar komen.”

Bekijk ook: Tiental Ajax kan tegen FC Twente voor vijfde keer op rij niet winnen

Pröpper baalt van gelijkspel

Aanvoerder Robin Pröpper was niet tevreden met het gelijkspel van FC Twente. „Vooraf hadden we misschien wel voor dit resultaat getekend”, zei de verdediger. „Maar ik denk dat we na die rode kaart voor Ajax te weinig hebben gecreëerd.”

FC Twente was in de openingsfase tweemaal dichtbij de openingstreffer. Maar Václav Cerny en Michel Vlap raakten de paal. Verdediger Devyne Rensch van Ajax kreeg in de 35e minuut een rode kaart voor een overtreding op de doorgebroken Ricky van Wolfswinkel. FC Twente was daarna veel in balbezit maar kreeg geen grote kansen meer.

„Als je elf tegen tien speelt, wil je eigenlijk toch meer”, zei Pröpper. „In de rust zeiden we al dat we niet tevreden zouden zijn met een punt. Ik denk dat we heel goed begonnen. We kregen grote kansen en met wat meer geluk scoren we ook. Dat is gewoon zonde, achteraf was het misschien beter als het bij elf tegen elf was gebleven.”