De ouders van Patrick Roest leven op grote afstand intens mee: ’Tsjonge jonge... dat was feest’

Schaatsen

Antoinette de Jong klopt Ireen Wüst en neemt Europese titel op 1500 meter over

Antoinette de Jong heeft de Europese titel op de 1500 meter overgenomen van Ireen Wüst. In een rechtstreeks duel in Thialf was De Jong Wüst de baas: 1.53,81 om 1.54,08.