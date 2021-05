Arjen Robben is zo blij als een kind: ’Dit is wat ik wilde’

Arjen Robben schreeuwt het uit na zijn assist bij de 0-2. Ⓒ ANP/HH

Emmen - Met een WK-finale in de benen en een Champions League op zak, is langs de zijlijn bij FC Emmen geen plek waar je een geëmotioneerde Arjen Robben verwacht. Maar na een lang en frustrerend jaar was de 37-jarige routinier zondagmiddag eindelijk beslissend voor zijn oude liefde: 0-4. Robben: „Ik ben heel gelukkig.”