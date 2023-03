Vitesse verder in diepe crisis: ook dagen van directeur Van Wijk lijken bij club geteld

Vitesse verkeert in een diepe crisis. De club ligt zwaar in de clinch met stadioneigenaar Michael van de Kuit over de huur van Gelredome en heeft geen akkoord om komend seizoen gebruik te maken van het stadion, terwijl dat een licentievoorwaarde is.

Nadat Vitesse een kort geding over het eeuwigdurend speelrecht heeft verloren, heeft Van de Kuit alle troeven in handen om de hoge huurprijs te handhaven. Naast het stadiondossier is er ook grote onduidelijkheid over de overname van de club door Coley Parry.

Nog geen toestemming KNVB

Die werd al in september gepresenteerd als nieuwe eigenaar, maar de KNVB heeft nog altijd geen toestemming gegeven voor de overdracht van de aandelen door Valeriy Oyf aan de Stichting Betaald Voetbal ’Vitesse-Arnhem’ en de daarop volgende beoogde overname van de aandelen door Parry.

Naast alle bestuurlijke perikelen verkeert Vitesse ook nog eens in degradatienood. De club staat veertiende, slechts drie punten boven de rode streep, en heeft vijf Eredivisieduels op rij niet meer gewonnen. Afgelopen zondag werd wel een verdienstelijk punt gepakt tegen PSV (1-1).