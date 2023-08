Harry Kane blijft maar scoren voor winnend Bayern München, Matthijs de Ligt weer op bank

Kane, voor zo'n 100 miljoen euro overgekomen van Tottenham Hotspur, heeft al drie keer gescoord in zijn eerste twee duels in de Bundesliga. Bayern München schaarde zich in een rijtje met 1. FC Union Berlin, Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg en SC Freiburg. Die clubs zijn na twee speelronden ook nog zonder puntenverlies.

Matthijs de Ligt moest opnieuw op de bank plaatsnemen bij Bayern München. Trainer Thomas Tuchel gaf wederom de voorkeur aan zijn centrale verdedigers Dayot Upamecano en Kim Min-jae. De Ligt kwam in de 81e minuut alsnog in het veld, als vervanger van Upamecano. Ook Ryan Gravenberch mocht in de slotfase invallen bij de thuisclub. Noussair Mazraoui verscheen wel aan de aftrap voor de kampioen van de laatste elf jaar in Duitsland.

Bayern München kwam op voorsprong door een eigen doelpunt van Felix Uduokhai. Vervolgens benutte Kane een strafschop en scoorde de Engelsman ook op aangeven van Alphonso Davies. Dion Beljo scoorde in de slotfase nog voor Augsburg.

Juventus verspeelt punten tegen Bologna

Juventus heeft punten verspeeld in het thuisduel met Bologna. De club uit Turijn bleef steken op een gelijkspel (1-1).

Lewis Ferguson bracht de bezoekers verrassend op voorsprong. Hij scoorde op aangeven van Joshua Zirkzee, die net als Sam Beukema een basisplaats had bij Bologna. Dusan Vlahovic redde in de 80e minuut een punt voor Juventus. De Serviër leek al eerder gelijk te maken, maar die treffer werd vanwege buitenspel afgekeurd.

Tekst gaat verder onder de tweet

De Nederlander Oussama El Azzouzi mocht invallen bij Bologna, net als de van AZ overgekomen Jesper Karlsson. Laatstgenoemde speler debuteerde voor de Italiaanse club. Sydney van Hooijdonk zat de hele wedstrijd op de bank bij de bezoekers.

Napoli

Napoli heeft ook in de tweede speelronde van de Serie A geen puntenverlies geleden. Sassuolo werd in Napels met 2-0 verslagen door de regerend landskampioen.

Victor Osimhen opende de score na een kwartier, uit een strafschop. Na een uur kreeg Napoli opnieuw een penalty, maar Giacomo Raspadori schoot naast. Niet veel later werd het alsnog 2-0, via Giovanni Di Lorenzo. Sassuolo speelde toen nog maar met tien man na een rode kaart voor Maxime Lopez.

De Mexicaanse aanvaller Hirving Lozano, die in verband wordt gebracht met een terugkeer naar PSV, kwam niet in actie voor de thuisploeg.

AC Milan en Hellas Verona

Napoli was het seizoen begonnen met een 3-1-overwinning op Frosinone. Alleen AC Milan en Hellas Verona hebben na twee duels ook 6 punten.

Het duel tussen Lazio en Genoa eindigde in 0-1. Mateo Retegui was trefzeker voor de ploeg van Kevin Strootman, die in de 70e minuut werd gewisseld