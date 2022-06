Zian Flemming verkast alsnog naar Millwall

Als medische keuring geen probleem oplevert, tekent Flemming voor drie seizoenen bij Millwall, dat uitkomt in het Championship. Flemming kwam twee zomers geleden voor slechts 200.000 over van PEC Zwolle en heeft zich goed ontwikkeld in Limburg. De oud-jeugdspeler van Ajax tekende voor 25 goals en 11 assists in 62 wedstrijden.

Dit seizoen had Flemming een groot aandeel in het Eredivisie-behoud van Fortuna. In de slotfase van het seizoen reeg hij de belangrijke doelpunten en assists aaneen. In de blessuretijd van de laatste competitiewedstrijd tegen NEC kopte hij ook nog een bal van de doellijn, waarmee hij een fataal tegendoelpunt voorkwam. Flemming had van Fortuna de toezegging op zak, dat de club zou meewerken aan een transfer deze zomer. De Limburgers zouden circa 2,5 miljoen euro opstrijken voor de aanvaller.

Fortuna timmert deze window stevig aan de weg. Na de stunt met Burak Yilmaz, de gerenommeerde Turkse spits, die voor vijf seizoenen is vastgelegd, heeft Fortuna zich verzekerd van de diensten van Dimitris Siovas. De ervaren Griekse verdediger, twintigvoudig Grieks international, speelde in de tweede seizoenshelft op huurbasis voor Fortuna en had met zijn routine een grote inbreng. Fortuna is met Siovas, die eerder speelde voor onder andere Olympiakos Piraeus en Leganes, een tweejarig contract overeengekomen.